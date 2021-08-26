Ученые из Челябинска нашли способ остановить распространение коронавируса в закрытых помещениях

Для этого они предлагают устанавливать перегородки

Ученые Южно-Уральского государственного университета нашли верный способ предотвратить распространение COVID-19 и других вирусных инфекций в учебных и рабочих помещениях. Своей позиций челябинцы поделились с широкой публикой на страницах издания Journal of Hazardous Materials, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Челябинцы полагают, что одним из наиболее эффективных способов снизить распространение вирусов, которые передаются от человека человеку воздушно-капельным путем, это правильная установка перегородок в закрытых помещениях.

«Мы провели провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве, которое позволяет проанализировать движение капель в воздухе и определить эффективное расположение перегородок для защиты людей. Наше исследование имитирует реальную ситуацию в закрытых помещениях с максимально возможной точностью. Теперь мы планируем продолжить сотрудничество на национальном и международном уровне», — говорит старший научный сотрудник кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы» Политехнического института ЮУрГУ Афрасяб Хан.

С помощью данных, полученных в ЮУрГУ, компании смогут поддерживать привычный ритм работы и избежать карантинных мер во время неблагоприятных эпидемиологических ситуаций.

В будущем на базе гидродинамических исследований ученые разработают типовые инструкции, которые позволят офисам, вокзалам, аэропортам, морским портам и производственным предприятиям функционировать в обычном режиме.