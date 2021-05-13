Ученые ЮУрГУ научат нейросеть распознавать кибератаки

Технологии будут использовать для защиты металлургического производства

Ученые Южно-Уральского государственного университета разрабатывают алгоритмы, защищающие производство от кибератак. Проект поддержал Российский фонд фундаментальных исследований, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Чтобы защитить энергосистемы предприятий от кибератак, их нужно выявить на ранних этапах. Для этих целей ученые обучат нейросеть отличать штатную работу системы от нестандартных ситуаций. В дальнейшем проект можно будет применить для защиты систем металлургического производства.

«К 2022 году ученые должны представить поведенческую модель динамического процесса информационной системы. Кроме того, будут разработаны подходы по ее построению для обнаружения поражений и набор методов для обнаружения и классификации нехарактерных состояний объекта, связанных со спецификой указанной отрасли. Алгоритм и набор принципов будет использоваться для построения программ, направленных на защиту систем», — отметили в пресс-службе Минобразования региона.

На разработку проекта ученые получили грант в размере одного миллиона рублей в рамках регионального научного конкурса РФФИ.