От костюмеров до мебельщиков: шить маски в Челябинской области принялись различные предприятия

В день они изготавливают до 120 тысяч масок.

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В Челябинской области шить гигиенические маски стали не только волонтёры, но и мебельщики, и костюмеры, и даже производители обуви. В пресс-службе регионального министерства промышленности рассказали, сколько масок шьют компании за сутки.

«За два дня на призыв регионального минпрома откликнулись более 30 организаций, которые шьют универсальные маски из текстильных материалов, не имеющие регистрационных удостоверений на медицинское изделие. За сутки они могут изготовить около 120 тысяч масок»,— рассказали в ведомстве.

Так, только ГУФСИН Челябинской области за сутки успевает сшить около 50 тысяч масок, ещё по 10 тысяч — ООО «Уральская фабрика профессиональной одежды» и ООО ПК «Спецкомплект». Остальные — в среднем от 300 до 1000.

В среднем от 300 до 1000 масок шьют такие производители обуви, как ООО «Магнитогорская обувная фабрика», ООО «УНТОВАЛЕНКИ», а также производители спецодежды, одежды для военных и охранных структур, такие как ООО ПК «Три богатыря», ООО Фирма «ОЛПА», ООО «Защита труда». Подключились и мебельщики: маски производит и ООО «Фабрика мебели Квинта».

«Даже в костюмерном цехе Дворца культуры железнодорожников вместо нарядов для артистов швеи начали изготавливать гигиенические маски. Шесть сотрудников за смену успевают сшить по 300 штук каждый»,— добавляют в Минпроме.

Если ваша компания готова подключиться к производству масок, для включения её в список производителей необходимо позвонить в министерство промышленности Челябинской области по телефону: 8 (351) 214-14-71.