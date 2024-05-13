Предприятия Челябинской области покажут на параде дорожную технику

Проспект Ленина на время проведения мероприятия будет закрыт

В среду, 15 мая, в Челябинске пройдет парад дорожной техники, произведенной на предприятиях Южного Урала. В мероприятии примут участие более 10 крупных заводов, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Парад дорожной техники пройдет впервые в России. Машины представят АО «АЗ „Урал“» и ООО «Завод Спецагрегат», ООО «ДСТ-Урал», АО «ЧМЗ», ООО «ЧМЗ», ООО «Трактор», ПАО «Уралавтоприцеп», ОП ПКФ «Политранс», ООО «УЗСТ», ООО «СпецДорМаш» и другие.

В 11:15 колонна техники начнет свое движение с площади Революции по проспекту Ленина в сторону ЮУрГУ до улицы Лесопарковой, после чего она вернется на точку старта. На время ее проезда движение по центру города будет закрыто.

До 19 часов все желающие смогут посетить выставку дорожной техники на площади Революции.

Парад пройдет по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, регионального правительства, городской администрации, ФКУ Упрдор «Южный Урал».