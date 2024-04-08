Челябинских застройщиков обязали мыть колеса техники перед выездом на дорогу

Нарушителей будут штрафовать

В Челябинске постепенно приступают к весенней уборке города от мусора. Помимо очистки дорог и тротуаров, а также сбора листвы, администрация занялась вопросом недопущения выезда грязной техники со стройплощадок.



За неделю из города вывезли более 1180 кубометров мусора и грязи. На улицах работали 300 единиц техники и более 600 рабочих, отчитался о проделанной работе сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

В городе продолжают чистить тротуары, мыть остановки, убирать мусор с лотковой части. Почти всю технику для этого переоборудовали. В то же время на случай изменения погоды в городе держат комбинированные машины. Совместно с ГИБДД проводятся рейды по санитарному состоянию транспорта.

Ксензов также озвучил, что планируются рейды на строительные площадки, с которых на дорогу тянется грязь.

«Сегодня сам поеду на Университетскую Набережную, чтобы синхронизировать работу как дорожных служб, так и строительных организаций по уборке и благоустройству прилегающих территорий», — сказал замглавы по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города Наталья Котова поручила усилить работу по уборке прилотковой части, а также подготовиться к массовым субботникам. Она также сказала взять на контроль регулярную мойку общественного транспорта.

В свою очередь замглавы города по строительству Александр Перемыкин уточнил, что 12 марта управление градостроительных разрешений администрации направило в адрес застройщиков телефонограмму о недопустимости выноса грунта и грязи на проезжую часть.

«Тех, кто нас не слышат из застройщиков, мы будем штрафовать», — добавил Перемыкин.