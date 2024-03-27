Ученые из Челябинска предложили смазывать сельхозтехнику фритюрным маслом

Это дешево и не вредит экологии

Ученые ЮУрГУ нашли способ безвредной утилизации фритюрного масла, которое в больших количествах остается после готовки на кухнях кафе и ресторанов. Челябинцы предлагают использовать пищевые отходы в качестве смазочных материалов для сельхозтехники, сообщает пресс-служба вуза.

Раньше фритюрное масло сжигали, но сейчас этот способ утилизации под запретом, так как вредит экологии.

«Мы предлагаем делать пластичные смазки для сельскохозяйственного оборудования из отработанных фритюрных масел, с минимальными техническими сложностями, с минимальным вложением денег», — говорит доцент кафедры «автомобильный транспорт» Политехнического института ЮУрГУ Игорь Мухортов.

Ученые разработали присадки, которые помогают превратить отходы общепита в более ценный продукт, и готовы внедрять технологию в массовую практику.

На исследования получен грант Российского научного фонда.

Между тем в ЧелГУ открыли новый факультет, где будут бесплатно обучать спортивных менеджеров.