У музея ракетно‑космической техники ЮУрГУ появится открытая экспозиция

Создание площадки, доступной для посещения всем желающим, поддержал губернатор Алексей Текслер

В Челябинске может появиться открытая экспозиция музея ракетно-космической техники ЮУрГУ. Проект музея, доступного для посещения всем желающим, предложил ректор Александр Вагнер в ходе визита губернатора Челябинской области в вуз в День космонавтики.

Планируется, что музейный комплекс появится во внутреннем дворе второго корпуса ЮУрГУ.

«Аэрокосмическое направление всегда было важным для нашего университета. В ЮУрГУ оно развивается уже более 60 лет. В ЮУрГУ действует музей ракетно-космической техники им. академика В. П. Макеева. Сегодня на базе музея проходят занятия студентов аэрокосмического направления. Кроме того, музей посещают сотрудники предприятий Роскосмоса. Музей требует больше площадей и разделения на две экспозиции: открытую и закрытую», — сказал, в частности, Вагнер.

Губернатор поддержал данное предложение.

«Музей по-настоящему уникален, и в его экспозицию входят редкие и интересные экспонаты. Многие из них действительно можно демонстрировать жителям города. Я, безусловно, поддерживаю этот проект», — прокомментировал глава региона Алексей Текслер.

В вузе добавили, что одним из экспонатов нового музейного комплекса может стать капсула, на которой с орбиты спускался космонавт Дмитрий Петелин.

Также в ходе круглого стола обсудили создание памятника академику В. П. Макееву к 100-летию ученого — разработкой проекта занимались студенты и сотрудники Архитектурно-строительного института ЮУрГУ. Его предлагается установить в сквере напротив главного корпуса университета.

Виктор Петрович Макеев (25 октября 1924 — 25 октября 1985) — создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России, генеральный конструктор.

