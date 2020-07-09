В Магнитогорске за продуктовыми наборами выстроились очереди

Администрация города организовала выдачу по предварительной записи.

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Магнитогорцы устроили очередь при получении продуктовых наборов. Нуждающиеся выстроились в местах получения. Люди пришли за ними несмотря на жару и вероятность распространения коронавируса.



Продуктовые наборы для пенсионеров и нуждающихся в магнитогорской администрации уже выдавали ранее, весной. Однако тогда доставка была адресной. В этот же раз выдачу организовали в нескольких пунктах. В итоге это привело к столпотворению. На эпизод уже обратили внимание в городской администрации. Там призвали людей не становится в очереди и объявили, что теперь получить набор можно только по предварительной записи.

«Выдача наборов продолжится строго по предварительной записи. Такие меры были приняты в целях создания комфортных условий для пожилых людей. Для этого необходимо накануне позвонить по телефону горячей линии — 49-85-40 и оставить заявку на удобное время для посещения пункта выдачи»,— сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Отметим, что при посещении пунктов выдачи необходимо иметь с собой паспорт с пропиской, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Места работают в будние дни строго с 9:00 до 16:00. Исключение составляют выходные и праздники.

В Правобережном районе города наборы можно получить по адресам Суворова, 123, кабинет 2 для пенсионеров и инвалидов и Суворова, 129/2 для семей с детьми. В Ленинском действует три пункта, на проспекте Металлургов, 3/1 для пенсионеров, проспекте Металлургов, 3/2 для инвалидов, проспект Металлургов, 6/1 для семей с детьми. Получить продуктовые наборы в Орджоникидзевском районе можно пенсионерам и инвалидам можно на Калмыкова, 2. Для семей с детьми пункты выдачи находится на Карла Маркса, 185