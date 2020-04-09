Предприниматели подарили больнице Копейска многофункциональные кровати

Их поставят в отделение интенсивной терапии.

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В Копейске на базе местной больницы создают госпиталь, чтобы привозить туда больных коронавирусом, если в других госпиталях не будет хватать мест.

И местные предприниматели оказались неравнодушными людьми и решили помочь копейской больнице. Они по своей инициативе собрали средства и купили две многофункциональные кровати. Теперь их поставят в отделение интенсивной терапии.

«В то время как многие пытаются нажиться на перепродаже тех же медицинских масок, мы решили показать, что в городе есть люди, которые готовы к благотворительности без всякой рекламы», — рассказал Альберт, предприниматель.

Отмечается, что многофункциональные кровати гораздо эффективнее обычных. Их легко перемещать, они контролировать положение тела пациента, а значит и регулировать кровоток больного.

«Такие кровати очень необходимы в уходе за тяжелыми больными. Помогают осуществить доступ к пациенту, перевести человека в необходимое место для обследования. Способствуют тому, чтобы не было развития осложнений», — поделилась Ирина Арапова, заведующая педиатрическим отделением больницы Копейска.

На данный момент под медицинским наблюдением в Копейске находятся 82 человека. С начала недели сделано около полусотни новых анализов. И ни один из них не подтвержден.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.