Из-за пациента с коронавирусом закрыли на карантин одно из отделений пульмонологии ОКБ № 3

Весь медперсонал и пациентов проверили на наличие инфекции.

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В областной клинической больнице № 3 на карантин закрыли отделение на 60 койко-мест. Как пояснили в пресс-службе минздрава региона, это произошло после того, как у одного из пациентов был выявлен положительный анализ на коронавирус.

«Отделение на 60 коек — на карантине, там был выявлен пациент с коронавирусной инфекцией. Следуя четким алгоритмам и предписанием Роспотребнадзора, пациент был переведен в городскую больницу № 8», — сообщили в пресс-службе минздрава.

У всех пациентов, которые с ним контактировали, были взяты анализы, которые оказались отрицательными. Медицинский персонал был отправлен на самоизоляцию. Отделение после перевода коронавирусного пациента было продезинфицировано.

В настоящее время на базе ОКБ № 3 идет формирование госпитальной базы, деятельность которой будет направлена на лечения больных с COVID-19. Что касается пульмонологии, она состоит из двух отделений на 40 и 60 коек, которые между собой никак не пересекаются.