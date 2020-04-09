Челябинские поликлиники не будут переходить в режим стационаров для больных коронавирусом

Дополнительные койко-места будут создаваться только в больницах.

Послушать 00:00

В связи с распространением коронавирусной инфекцией многие люди озабочены вопросом: хватит ли больничных коек для зараженных? И некоторые предлагают даже сделать из обычных поликлиник стационары.

Но губернатор Алексей Текслер сегодня, 9 апреля, во время утреннего брифинга подчеркнул, что переформатирование работы поликлиник не планируется.

«Поликлиники не переходят ни в какой другой режим. Мы их не будем перепрофилировать под коронавирус. Такой практики нет, ее не существует. У нас все больные коронавирусом госпитализируются, поступают в больницы», — отметил глава региона.

Он также рассказал, что если ситуация того потребует, то бригады врачей из поликлиник будут подключаться к работе с больными коронавирусом, если их лечение проходит на дому.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.