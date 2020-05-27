Экономист назвал сбалансированной политику регионального правительства в вопросе труда и занятости

Сергей Гордеев отметил меры поддержки, которые оказывают власти.

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Политолог и экономист Сергей Гордеев поделился мнением о политике труда и занятости в Челябинской области. По его словам, региональное правительство проводит сдержанную и сбалансированную работу, без перекосов в какую-либо из сторон.



Говоря о мерах поддержки труда и занятости в Челябинской области Сергей Гордеев отметил, что наш регион выглядит достойно на фоне других субъектов, однако чтобы дать оценку дальнейшим действиям нужно смотреть за их выполнением. Также экономист отметил и региональные меры поддержки, которые идут вместе с федеральными.

«Приняты определённые меры, которые поддерживают с точки зрения областного уровня, основной пакет несёт федеральные меры, но здесь приняты ещё и областные меры, получается многослойная система, есть региональный слой поддержки, который проводится на разных уровнях, точечная в целом на уровне Минпрома и общая по всей экономике. У нас обычно делят регионы на аутсайдеров и лидеров, во всяком случае мы в хороших середняках. С лидерами понятно, сейчас экономическая ситуация непростая, она больше зависит от объективных факторов, у кого более выгодная отраслевая структура»,— рассказал «Первому областному» Сергей Гордеев.

Помимо этого экономист подчеркнул, что сейчас у Челябинской области наименее серьёзные вызовы. При этом Сергей Гордеев не стал оценивать состояние как хорошее, отметив, что сейчас вся страна испытывает экономические сложности.

«Здесь достаточно сбалансированная политика и пока таких явных провалов и перекосов, которые приводят к системным сбоям, когда одна проблема автоматически перекатывается в другую, такой ситуации нет. Это самое главное в настоящее время»,— прокомментировал эксперт.

Отметим, что сегодня, 27 мая, Владимир Путин проведёт совещание с главами регионов по вопросам труда и занятости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер так же примет в нём участие.