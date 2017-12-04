/ Водителю грузовика, из-за которого скончалась пассажирка поезда из Озерска, предъявили обвинение

Мужчину будут судить за смерть двух людей в ХМАО.

Следователи находятся в финальной стадии работы над уголовным делом, возбужденным после железнодорожной трагедии в ХМАО. Возле Нижневартовска столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. Это произошло в начале сентября на нерегулируемом железнодорожном переезде. Три вагона оказались повреждены, у одного разорвало обшивку. В поезде находилась жительница Озерска. Ей пришлось ампутировать ногу, однако спасти женщину врачи не смогли. Спустя почти три месяца водителю грузового автомобиля предъявили окончательное обвинение.

Водителю грузового автомобиля, допустившему столкновение с пассажирским поездом в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору и в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела продолжается. — прокомментировали сайту «Первый областной» в Уральском СУ СКР на транспорте.



Напомним, 9 сентября в ХМАО пассажирский поезд «Адлер-Нижневартовск» столкнулся с самосвалом. Это произошло на нерегулируемом переезде. Сразу три вагона от удара оказались повреждены, одному из них разорвало обшивку. К настоящему моменту количество пострадавших возросло до 18 человек, среди которых 4 ребенка, водитель самосвала и жительница Озерска. Женщина в аварии на железной дороге получила травму головы и ноги. Спустя неделю один из пассажиров поезда скончался в больнице. Через месяц после аварии погибла озерчанка. Возбужденное уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».