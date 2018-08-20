/ Российских студентов начнут будить по утрам

Администрациям общежитий предлагают ввести новую услугу.

Одним из нововведений, который предлагает Росстандарт является так называемая «утренняя побудка», сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Суть услуги заключается в том, что по просьбе студентов сотрудники общежития должны будут их будить по утрам. По словам экспертов, это необходимо, поскольку учащиеся часто просыпают на занятия.

Среди дополнительных услуг — телевидение, интернет, автоматы с напитками и фитнес-залы.

Кроме того, новый стандарт устанавливает и ряд других требований. Теперь в комнате может проживать максимум 4 человека. Минимум один туалет, умывальник и душевая кабина должны быть рассчитаны на 10 студентов. Также рекомендуется делать отдельные санузлы и ставить кулеры с водой на этажах.

Новый ГОСТ вступит в силу в марте 2019 года. Отметим, что согласно закону «О стандартизации» ГОСТ применяется добровольно, однако, при разработке документов органы власти ориентируются именно на них.