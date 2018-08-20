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/ Российских студентов начнут будить по утрам

Российских студентов начнут будить по утрам

Администрациям общежитий предлагают ввести новую услугу.
сегодня в 15:50
  |  Общество

Одним из нововведений, который предлагает Росстандарт является так называемая «утренняя побудка», сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Суть услуги заключается в том, что по просьбе студентов сотрудники общежития должны будут их будить по утрам. По словам экспертов, это необходимо, поскольку учащиеся часто просыпают на занятия.

Среди дополнительных услуг — телевидение, интернет, автоматы с напитками и фитнес-залы.

Кроме того, новый стандарт устанавливает и ряд других требований. Теперь в комнате может проживать максимум 4 человека. Минимум один туалет, умывальник и душевая кабина должны быть рассчитаны на 10 студентов. Также рекомендуется делать отдельные санузлы и ставить кулеры с водой на этажах.

Новый ГОСТ вступит в силу в марте 2019 года. Отметим, что согласно закону «О стандартизации» ГОСТ применяется добровольно, однако, при разработке документов органы власти ориентируются именно на них.

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