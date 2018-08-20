/ Челябинская область нуждается в инженерах и экономистах

Новые направления в образовании озвучили на педсовете в Челябинске.

20 августа в Челябинске начался традиционный педагогический совет. В ходе первого заседания было выделено три направления — дошкольное, школьное и высшее образование. Перед властями стоит задача обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. К 2021 году эту потребность необходимо закрыть на 100%. Работа с родителями — еще одно из приоритетных направлений нового учебного года.

Консультационные пункты для родителей — одна из задача дошкольного образования. Там расскажут родителям, что такое образование ребенка. Это не только чтение, игры и совместный просмотр мультфильмов. Это гораздо более широкое понятие. Тесное взаимодействие общего и профессионального образования — еще одна из ключевых тем нашего педагогического собрания. Например, в школах лицензируются программы профессиональной подготовки. Еще одна задача — конкурентоспособность высшего образования. Те кадры, которые готовят южноуральские вузы, должны быть востребованы. — рассказала заместитель министра образования и науки Елена Коузова.

Челябинская область всегда занимает устойчивую позицию в топ-10 регионов с самой лучшей подготовкой кадров. Сейчас есть востребованность в инженерах и экономистах.