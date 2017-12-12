Праздничный караван Coca-Cola направляется в Челябинск

Грузовики прокатятся по городу уже в начале следующей недели.

Караван Coca-Cola , давно ставший вестником Нового года, стартовал в России. 10 декабря грузовики компании отправились в путь по городам страны. Цель такой поездки благая — подарить праздник ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники компании Coca-Cola , одетые в костюмы новогодних персонажей, приходят к таким детям и разыгрывают представления, проводят мастер-классы .



Рождественский караван — это самый любимый и масштабный волонтерский проект Системы Coca-Cola . Это наш способ подарить немного новогоднего волшебства ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Более двух тысяч сотрудников и партнеров компании с искренним энтузиазмом присоединяются к проекту и приносят радость тем, кому это особенно необходимо. Рождественский караван уже стал неотъемлемой частью наступающих новогодних праздников. Такое внимание к проекту помогает нам понять, насколько необходима наша поддержка, и мотивирует развивать проект дальше. — прокомментировал генеральный директор компании Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис.

В Челябинске караван Coca-Cola нужно ждать 19 декабря. Также праздник придет в Карабаш. Туда грузовики прибудут 20 декабря.



Напомним, в прошлом году караван Coca-Cola прибыл в Челябинск 8 и 9 января. Аниматоры поздравили ребят из детских домов Челябинска и Коркино, а также встретились с челябинцами на площади Революции.



Караван Coca-Cola дарит праздник уже 17 лет.