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Праздничный караван Coca-Cola направляется в Челябинск

Грузовики прокатятся по городу уже в начале следующей недели.
сегодня в 19:46
  |  Общество
Караван Coca-Cola, давно ставший вестником Нового года, стартовал в России. 10 декабря грузовики компании отправились в путь по городам страны. Цель такой поездки благая — подарить праздник ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники компании Coca-Cola, одетые в костюмы новогодних персонажей, приходят к таким детям и разыгрывают представления, проводят мастер-классы.

Рождественский караван — это самый любимый и масштабный волонтерский проект Системы Coca-Cola. Это наш способ подарить немного новогоднего волшебства ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Более двух тысяч сотрудников и партнеров компании с искренним энтузиазмом присоединяются к проекту и приносят радость тем, кому это особенно необходимо. Рождественский караван уже стал неотъемлемой частью наступающих новогодних праздников. Такое внимание к проекту помогает нам понять, насколько необходима наша поддержка, и мотивирует развивать проект дальше. — прокомментировал генеральный директор компании Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис.
В Челябинске караван Coca-Cola нужно ждать 19 декабря. Также праздник придет в Карабаш. Туда грузовики прибудут 20 декабря.

Напомним, в прошлом году караван Coca-Cola прибыл в Челябинск 8 и 9 января. Аниматоры поздравили ребят из детских домов Челябинска и Коркино, а также встретились с челябинцами на площади Революции.

Караван Coca-Cola дарит праздник уже 17 лет.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

com
22:47, 12.12.2017
они нам санкции, а мы в благодарность эту бурду ведрами пить будем

"Ты там передай-Пусть а следующий раз с кроссовками приходят-Найк там, Адидас - вот тогда и поговорим!А за жвачку мы Родину не продаём!" Ералаш ...

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