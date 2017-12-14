/ Встречай Новый 2018 год вместе с «Онлайн ТВ»

Зрителей ждут поздравления, творческие номера, праздничные лайфхаки.

В последний день уходящего года медиахолдинг ОТВ расскажет, как челябинцы проводят 31 декабря. Ведущие пообщаются со спортсменами, готовыми потратить праздничное воскресное утро на физические упражнения, салонами красоты, водителями такси и общественного транспорта. Приглашенные в студию гости будут петь песни, танцевать, показывать цирковые номера. Будут даже животные. И все это в прямом эфире будет транслироваться на «Онлайн ТВ», а также на телеканале ОТВ.

Мы готовим масштабную праздничную программу. Вы не только увидите, как проходит в Челябинске 31 декабря, но и узнаете множество полезного. Например, на каком транспорте и в какое время добраться домой после праздничного торжества на центральной площади. Если выходить на улицу не хочется, можно в прямом эфире следить за концертной программой. Ну и, конечно, в Новый год все друг друга поздравляют. А наших любимых зрителей «Онлайн ТВ» поздравят известные челябинцы: политики, спортсмены, актеры. — рассказала редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Также зрители увидят Деда Мороза и Снегурочку, которые будут поздравлять всю область. Узнают, как пройдет празднование в других городах Южного Урала. Услышат астропрогноз на следующий год. Узнают лайфхаки по подготовке квартиры, себя и родных к празднику. Все это в режиме нон-стоп вещания.

Смотрите 31 октября прямую новогоднюю трансляцию. Ведущие встретят вас уже в 08:30 и будут с вами до самого вечера. Прямой эфир будет доступен на сайте «Онлайн ТВ», а также на телеканале ОТВ.