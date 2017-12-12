/ Спектакль о джедаях и ситхах в тридевятом царстве показывает уральский театр

Герои космической эпопеи столкнулись с персонажами русских сказок.

Скорая премьера нового эпизода «Звездных войн» не оставляет равнодушными даже театралов. В уральском казачьем театре «Калина» героев космической оперы поместили в мир русских сказок. Вместо Чубакки рядом с джедаями и ситхами появляется Колобок, затем Емеля и другие известные герои сказок.

Началось все, когда однажды в тридевятое царство прямо из космоса, свалились два странных метеорита с еще более странными, инопланетными гостями! Не на шутку озадачили всех сказочных жителей, и только с помощью ребят получиться разобраться в этой загадочной истории. — сообщают авторы сюжет необычного спектакля.



Все шоу снабжено звуковыми и световыми эффектами, актеры демонстрируют захватывающие бои на световых мечах и акробатические трюки. Пока посмотреть необычный спектакль можно только в Екатеринбурге.

Напомним, премьера фильма «Звездные войны: Последние джедаи» состоится 14 декабря. Рейтинг его ожидания, по данным «Кинопоиска», 91%.