/ Праздник в честь Дня борьбы с сахарным диабетом пройдет в Челябинске

Основная задача турнира — показать, что сахарный диабет не является приговором. Своим примером игроки докажут, что люди с заболеванием тоже могут вести активный образ жизни. Примечательно, что участников акции не будут ограничивать и по возрасту, так, на футбольное поле выйдут ребята от двух лет, для которых готовится специальное, шуточное состязание. — рассказала Ирина Исакова, руководитель Челябинского диабетического движения «Вместе».
Организаторами праздника являются движение «Вместе» при поддержке регионального министерства социальных отношений, областного и городского центров медицинской профилактики.