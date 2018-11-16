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/ Праздник в честь Дня борьбы с сахарным диабетом пройдет в Челябинске

Праздник в честь Дня борьбы с сахарным диабетом пройдет в Челябинске

Детей, у которых есть это заболевание приглашают принять участие.
сегодня в 16:21
  |  Общество
18 ноября в 12:30 в спортивном комплексе «Восход» в Челябинске состоится футбольный турнир. В спортивном празднике примут участие дети с диагнозом: «сахарный диабет», их родители и доктора. Между ними состоится футбольный матч, позже пройдет мастер-класс по футболу и будет организована развлекательная программа от волонтеров и студенческого педагогического отряда «Адреналин».

Основная задача турнира — показать, что сахарный диабет не является приговором. Своим примером игроки докажут, что люди с заболеванием тоже могут вести активный образ жизни. Примечательно, что участников акции не будут ограничивать и по возрасту, так, на футбольное поле выйдут ребята от двух лет, для которых готовится специальное, шуточное состязание. — рассказала Ирина Исакова, руководитель Челябинского диабетического движения «Вместе».

Организаторами праздника являются движение «Вместе» при поддержке регионального министерства социальных отношений, областного и городского центров медицинской профилактики.

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