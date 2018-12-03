/ Праздничная искра вспыхнет в каждом южноуральском городе

Область готовится встречать юбилейный год.

Под Новый год города Южного Урала должны стать сказочными. Создавать атмосферу уже в начале декабря распорядился губернатор Борис Дубровский. Глава региона подчеркнул, что улицы необходимо привести в порядок, подготовить их к праздничным мероприятиям, а еще обязательно осветить город иллюминацией, гирляндами.

Властям на местах необходимо приступить к формированию настоящей новогодней атмосферы. Нужно привести в порядок улицы и места для массовых мероприятий, подготовить интересные утренники для детей и снежные городки, включить праздничную иллюминацию и подсветку. Властям на местах необходимо приступить к формированию настоящей новогодней атмосферы. Нужно привести в порядок улицы и места для массовых мероприятий, подготовить интересные утренники для детей и снежные городки, включить праздничную иллюминацию и подсветку. Южноуральцы должны встретить наступающий 2019 год с хорошим настроением, он для нашей Челябинской области юбилейный! — подчеркнул Борис Дубровский.

Спеслужбам, в свою очередь, нужно готовиться к усиленной работе в новогодние праздники. Безопасность каждого жителя региона и гостя должна быть обеспечена.