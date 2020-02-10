Массаж, гимнастика и водный баланс: что поможет при диабете

Улучшить состояние пациента могут не только лекарства.

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Существует множество мифов, которые окружают сахарный диабет, мы решили развеять их, задав вопросы специалистам. Главный: существуют ли дополнительные меры поддержки, помимо основного лечения, которыми пациент может улучшить свое состояние?



Оказалось, что пациенты могут помочь себе сами.

«Важно понимать, что сахарный диабет — это не приговор. Нужно соблюдать рекомендации врача, контролировать сахар глюкометрами, контролировать питание и заниматься умеренной физической нагрузкой», — рассказала врач-терапевт и мастер эстетического массажа Алена Киреева.

Помочь в данном случае может и специалист-кинезиолог.

«Мы помогаем альтернативно: массажи, остеопатические, кинезиологические, гимнастики. Работать можно, только когда у пациента не слишком высокие и не слишком низкие показатели сахара, в ином случае — необходимо обратиться в больницу. Мы заставляем пациентов двигаться, делаем массажи, приучаем и рассказываем, как пить воду: по 30 миллиграммов на килограмм веса. Чаще всего диабет появляется из-за недостатка движения и стресса», — сообщил массажист-кинезиолог Александр Пискаев.

Также специалисты рекомендуют соблюдать простые меры профилактики диабета второго типа: больше двигаться, контролировать питание и вес, а также регулярно проходить диспансеризацию, проверяя свое здоровье.