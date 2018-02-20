/ «Зал» Президентской библиотеки торжественно открыли в Челябинске

Читателям будут доступны уникальные оцифрованные документы.

Ресурсы Президентской библиотеки стали доступны челябинцам 20 февраля. В областной универсальной научной библиотеке заработал Региональный центр доступа. К торжественному событию приурочили научную конференцию, на которую пригласили областные и муниципальные библиотеки, студентов и преподавателей вузов из Тюменской, Курганской, Свердловской областей.

Познакомиться с сокровищами Президентской библиотеки, — а это уникальные оцифрованные документы из фондов архивов, музеев, библиотек — можно и сейчас в Интернете, набрав в поисковой строке сайт Президентской библиотеки. Но это будет лишь малая часть ресурса, в полном объеме он доступен только через систему удаленных электронных читальных залов. — рассказали сотрудники сектора по работе с ресурсами Президентской библиотеки.

К 2020 году таких центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки на Южном Урале будет не менее 100. Координировать процесс будет Публичная библиотека.

Напомним, доступ к ресурсам Президентской библиотеки стал возможен после заключения официального соглашения. Подпись под документом поставили директор библиотеки Александр Вершинин и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В Публичной библиотеке организован отдельный зал на 50 мест — «филиал» столичного хранилища текстов.