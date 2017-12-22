/ Южноуральцам предлагают стать «читателями» Президентской библиотеки

Губернатор Борис Дубровский подписал договор о сотрудничестве.

Президентская библиотека теперь будет доступна для «посещения» южноуральцам. Получилось это благодаря соглашению, которое подписал директор библиотеки Александр Вершинин и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Жители нашего региона получат доступ к электронным копиям произведений и документов по истории России, теории и практике российской государственности. — отметил Борис Дубровский.

«Филиал» Президентской библиотеки станет отдельным помещением в Публичной библиотеке. Там можно будет разместить 50 посетителей. Все это планируют сделать уже в феврале 2018 года.

Деятельность центра будет осуществляться в соответствии со стандартами и методическими рекомендациями Президентской библиотеки. Ее фонды будут также доукомплектованы региональными информационными ресурсами, сформироваными ведущими музеями, библиотеками и архивами региона. Так, фонд Челябинской областной универсальной научной библиотеки включен в план оцифровки, проводимой за счет средств федерального бюджета. За 2017–2018 годы планируется перевести в электронную форму около одной тысячи документов. — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Сейчас в фонде Президентской библиотеки 600 тысяч единиц, которые можно использовать в образовательном процессе и просветительских мероприятиях. При этом удаленных электронных читальных залов в Челябинской области уже 13, а в следующем году, предполагается, их станет на 100 больше.