Правительство страны усиливает контроль за вернувшимися из-за границы

Кроме того, на карантин отправят и членов их семей.

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Правительство Российской Федерации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным создало специальный координационный совет для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В него вошли члены оперативного штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией и руководители регионов России. Первое заседание состоялось уже вчера, 14 марта.

По словам премьера, создание такого совета необходимо для того, чтобы всем вместе обсуждать текущую ситуацию и принимать первоочерёдные решения.

«Ситуация в стране развивается по неблагоприятному сценарию, заражено более 145 тысяч человек по всему миру. В этот момент важно защитить людей и принять все меры, чтобы не допустить массовое распространение заболевания»,— сказал Михаил Мишустин.

И предупреждающие меры в Москве уже начали применять. Например, с понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение государственных школ; на работодателей возложена обязанность не допускать на рабочее место и на территорию организации тех работников, кто вернулся их стран с неблагоприятной обстановкой в течение 14 дней; вводится режим самоизоляции на две недели для тех, кто вернулся неблагополучных стран, а также для всех членов их семьи. Кроме того, власти значительно сократили количество массовых мероприятий, будь то концерты, кино, спортивные или деловые мероприятия. И, по словам Михаила Мишустина, подобные меры должны начать применять в ближайшее время все регионы России.

Отметим, координационный совет будет заседать ежедневно.