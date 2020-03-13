Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован на Урале

За сутки в России выявлено 11 заболевших.

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В Пермском крае обнаружен случай заболевания коронавирусом Covid-19. Это один из одиннадцати случаев за сутки, зарегистрированных сегодня, 13 марта, на территории России.

По предварительным данным, заболевшим является мужчина, 10 марта вернувшийся из Франции и тут же помещённый в карантинную зону. Отметим, что в аэропортах действует особая пропускная система для тех, кто прилетел из стран, где в данный момент бушует коронавирус. У пассажиров обязательно измеряют температуру и отправляют в 14-дневный карантин.

К слову, это уже не первый случай заражения Covid-19 на Урале. В конце января «Первый областной» писал об обнаружении первого зарегистрированного заболевшего. Произошло это в Тюменской области, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Минздрав Челябинской области отмечает, что в регионе случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.

«В Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере на данный момент находятся 8 здоровых граждан КНР. Признаков инфекционных заболеваний не имеют. Правопорядок на территории обеспечивают сотрудники Росгвардии», — рассказали в Минздраве Челябинской области.

Отметим, что коронавирусом Covid-19 заражено уже более 132 тысяч человек. Около пяти тысяч из них погибло. В России зарегистрировано 45 случаев заболевания.