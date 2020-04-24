Резкий прирост: в Челябинской области выявлено более двухсот случаев заражения коронавирусом

Регион близок к неконтролируемому распространению инфекции.

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Сегодня, 24 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил новую статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионе. За последние сутки было выявлено 72 новых случая заражения COVID-19. Всего в регионе на данный момент зафиксировано 245 случаев заражения коронавирусом.

«Очаг в Златоусте дал прирост еще на 28 человек. Остальной прирост дали пневмонии и ОРВИ, которые мы массово тестируем. Также это еще и прибывшие из Москвы и контактные по ранее выявленным случаям. Также шесть новых случаев в ОВД „Южный“ в городе Миасс», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что за последние сутки выздоровели два человека. Таким образом выписано из больниц уже 45 человек. 198 пациентов остаются на лечении. Их состояние оценивается как легкая и средняя степени тяжести. И четыре пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область сейчас близка к четвертой стадии распространения инфекции — неконтролируемое распространение. Продление карантина возможно, все будет зависеть от нынешней эпидемиологической ситуации.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно обратиться на круглосуточную горячую линию: 8-800-201-41-88.