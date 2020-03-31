Правительство России поручило приостановить регистрацию браков

Свадьбы предложили перенести на лето.

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Сегодня, 31 марта, министерство юстиции Российской Федерации предложило временно приостановить в стране регистрацию браков и разводов. Свою правку они связывают с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусной инфекцией.

В обращении Минюста также указан примерный срок возобновления регистрации — первое июня 2020 года.

И по последним данным, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин официально поручил приостановить ЗАГСам заключение браков.

«В исключительных случаях, при невозможности изменения даты, государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашённых», — сообщают федеральные источники.

Отметим, что с сегодняшнего дня, 31 марта, в Челябинской области введён режим обязательной самоизоляции. Покидать свои дома можно лишь при крайней необходимости — обращение за помощью, поход на работу, в магазин или аптеку, а также выгул животного не более чем в ста метрах от дома. Кроме того, дистанция между людьми должна быть не менее полутора метров. Такой режим ввели уже более, чем в 40 регионах России.

Поэтому в данный момент лучше действительно отложить своё бракосочетание и побыть дома, чтобы поберечь себя и своих близких.