Первый вице-губернатор еще раз рассказала медучреждениям, как работать в период пандемии

Ирина Гехт обозначила самые болезненные вопросы, которые до сих пор возникают в регионе.

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Сегодня, 31 марта, в рамках онлайн-совещания с главами муниципалитетов и главврачами первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ещё раз напомнила о том, как должны работать больницы в ближайшее время, а также об анализах, взятых на наличие коронавирусной инфекции.

«Когда мы берём тест на коронавирус, особенно у контактных, нужно, чтобы пробирки были помечены. Или писать „группа риска“, или помечать красным цветом, мы уже об этом не раз говорили. Помечайте их, потому что потом мы начинаем искать контактных, затягиваются сроки, и среди них есть люди, которые сразу выплёскивают эту информацию в СМИ, поэтому к этому надо относиться более ответственно. Это очень серьёзная процедура»,— напомнила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор ещё раз обратила внимание на то, что нужно прекратить плановый приём в поликлиниках граждан старше 65 лет.

«Ещё раз обзванивайте, информируйте, организовывайте выездные бригады, но пожилых людей в поликлиниках на сегодняшний день быть не должно»,— добавила Ирина Альфредовна.

Кроме того, 10 апреля приостановлены все плановые госпитализации пожилых людей. В отношении остальных пациентов они продолжаются.

«То есть больницы работают в плановом режиме с соблюдением всех карантинных мероприятий. Обращаю на это особое внимание, чтобы нам максимально рассредоточить людей в ближайшие две недели и в поликлиниках, и в больницах»,— сказала Ирина Гехт.

Также первый замгубернатора сообщила, что в поликлиниках большие очереди людей, которые открывают или закрывают больничные листы. Их быть не должно. И поручила ответственным организовать работу по их ликвидации.