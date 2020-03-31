Сегодня, 31 марта, в рамках онлайн-совещания с главами муниципалитетов и главврачами первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ещё раз напомнила о том, как должны работать больницы в ближайшее время, а также об анализах, взятых на наличие коронавирусной инфекции.
«Когда мы берём тест на коронавирус, особенно у контактных, нужно, чтобы пробирки были помечены. Или писать „группа риска“, или помечать красным цветом, мы уже об этом не раз говорили. Помечайте их, потому что потом мы начинаем искать контактных, затягиваются сроки, и среди них есть люди, которые сразу выплёскивают эту информацию в СМИ, поэтому к этому надо относиться более ответственно. Это очень серьёзная процедура»,— напомнила Ирина Гехт.
Первый вице-губернатор ещё раз обратила внимание на то, что нужно прекратить плановый приём в поликлиниках граждан старше 65 лет.
«Ещё раз обзванивайте, информируйте, организовывайте выездные бригады, но пожилых людей в поликлиниках на сегодняшний день быть не должно»,— добавила Ирина Альфредовна.
Кроме того, 10 апреля приостановлены все плановые госпитализации пожилых людей. В отношении остальных пациентов они продолжаются.
«То есть больницы работают в плановом режиме с соблюдением всех карантинных мероприятий. Обращаю на это особое внимание, чтобы нам максимально рассредоточить людей в ближайшие две недели и в поликлиниках, и в больницах»,— сказала Ирина Гехт.
Также первый замгубернатора сообщила, что в поликлиниках большие очереди людей, которые открывают или закрывают больничные листы. Их быть не должно. И поручила ответственным организовать работу по их ликвидации.