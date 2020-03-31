Полицейские продолжают проверять южноуральцев, которые находятся на самоизоляции

Цель рейдов — контроль исполнения карантинных мероприятий.

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В Челябинской области сотрудники полиции вместе с представителями Роспотребнадзора и регионального Минздрава осуществляют контроль находящихся на самоизоляции. Посещено около трех тысяч человек, которые состоят под наблюдением. Выявлено 55 нарушителей карантинного режима. Их привлекут к ответственности. Кроме того, полицейские проводят профилактические беседы с пожилыми людьми, объясняя им необходимость нахождения на самоизоляции.

«В Челябинске, Магнитогорске и Златоусте проинспектировано более 10 крупных торгово-развлекательных комплексов. В областном центре по результатам проверок выявлено 5 организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность с нарушением требований в условиях карантина. Помимо этого, в столице Южного Урала инспектированию подверглись 29 объектов розничной торговли и предоставления услуг гражданам, в ходе которых установлено 3 нарушения. Сотрудниками Роспотребнадзора деятельность торговых точек временно приостановлена, материалы направлены в суд для решения о привлечении правонарушителей к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В соцсетях полиция региона запустила челлендж #Будьответственнымостаньсядома.