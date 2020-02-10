Мифы о коронавирусе: насколько он опасен для южноуральцев?

Необходимо адекватно оценивать ситуацию и не поддаваться панике.

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В связи с распространением коронавируса у людей возникло множество ложных суждений и опасений. Заболевание обросло всевозможными слухами и мифами. Разбираемся, что из этого правда, а что — нет.

Миф № 1: Заразиться коронавирусом очень легко. Это совсем не так. Вирус передается только при тесном контакте, например, через рукопожатия и поцелуи. Также отметим, что вне Китая случаи заболевания встречаются очень редко.

Миф № 2: Посылки из Китая — опасны. И вновь ни одного факта заражения подобным путем не зарегистрировано. По словам медиков, вирус не может выжить на поверхности или внутри посылки.

Миф № 3: Коронавирус через фрукты — неправда. Мировые эксперты не связывают вирус с фруктами. Эта среда не подходит для его длительного выживания.

Миф № 4: Уже более двух миллионов зараженных — неправда. В Китае подтверждено более 30 тысяч случаев заболевания.

Миф № 5: Вылечиться от коронавируса нельзя — неправда. Летальный исход зафиксирован у пациентов, которые уже имели сопутствующие тяжелые заболевания. Вылечилось 487 человек.