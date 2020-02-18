Правительство РФ отклонило закон о выходном 31 декабря

Кабмин посчитал проект излишним.

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В правительстве России отвергли законопроект о переносе дня отдыха на 31 декабря. Документ ранее внесли депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.

Комиссия кабинета министров изучила предложение назначать последний день декабря нерабочим, если он не является таковым по календарю. Эксперты решили, что документ просто излишний. Ведь уже сейчас правительство вправе определять выходные дни нормативно правовым актом. Это прописано в Трудовом кодексе. Поэтому дополнительный закон не нужен.

О том, чтобы сделать 31 декабря выходным, в России активно заговорили в конце 2019 года. Тогда решение освободить сотрудников от дел приняли отдельные работодатели, включая правительства нескольких регионов. Однако отправить на отдых всю страну в какой-либо день могут только федеральные власти.