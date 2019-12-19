31 декабря может стать официальным выходным

Президент России пообещал рассмотреть этот вопрос в рабочем режиме.

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В России традиционно перед Новым годом поднимают вопрос о дополнительном выходном. Жители страны хотят отдыхать 31 декабря, чтобы иметь возможность спокойно подготовиться к празднованию. Кроме того, как отмечают многие россияне, в последний день года, как правило, большинство лишь делают вид, что работают. На самом деле производительность 31-го практически равна нулю. Пользуясь случаем, сегодня, 19 декабря, журналисты российских СМИ попросили у президента сделать 31 декабря выходным днем для россиян.

«На мой взгляд, это логично, но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас в спешке, прямо накануне нового года? Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31 декабря — нерабочий день. На самом деле я это их решение приветствую, если они сочли это возможным. Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е, тоже можно, надо просто спокойно это все проанализировать, чтоб не наносить ущерб нашим огородникам, садоводам, чтобы не забирать какой-то дополнительный день в мае, когда все занимаются посадками. Это можно решить, в спокойном рабочем режиме, мы подумаем об этом», — пообещал глава государства.

В этом году 31 декабря россиянам все же придется выйти на рабочие места. Возможно, в будущем последний день года все-таки признают государственным выходным.