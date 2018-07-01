/ Челябинцы вышли на городские улицы с обращением к федеральному правительству

Горожане не хотят повышения пенсионного возраста.

В первый день июля в Челябинске состоялся митинг против изменения пенсионного возраста. Жители города вышли на улицы с просьбой к федеральному правительству не принимать законопроект, не так давно предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым. Участвовали в митинге 400 человек, хотя готовность выражало большее количество.

По результатам опроса ФОМ, 43% граждан России выражали готовность принять участие в акциях протеста, если таковые состоятся. Только 38% жителей городов-миллионников поддерживали организаторов митинга. В большинстве это мужчины и женщины от 40 до 60 лет.— сообщает Фонд Общественное мнение.

Добавим, что к митингу присоединились не только рабочие, не согласные с повышением пенсионного возраста, но и представители политической оппозиции, а также противники строительства Томинского ГОКа. Они утверждают, что в акции протеста участвовали в 5 раз больше человек.

Отметим, что акция протеста состоялась и в других городах России.

Напомним, что сейчас рассматривается законопроект об изменении пенсионного возраста. Предполагается, что на пенсию мужчины будут уходить в 65 лет, а женщины в 63. Почему эта мера необходима — читайте в нашем материале.