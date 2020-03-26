Челябинские маршрутки дезинфицируют

Обработке подвергаются сиденья, поручни и ручки.

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Возле ЮУрГУ проводят дезинфекцию машин, которые работают на маршруте от ЧМК до университета. Вытирают ручки, поручни — все, чего касаются пассажиры. Даже моют сиденья.

«Здесь хлорный раствор, в нем тряпочки полоскаем, чтобы не грязные были. Здесь средство антибактериальное. Все это тряпочку мочим, протираем салон. Потом тряпочку в хлорный раствор, прополаскиваем и уже в антибактериалный. Чтобы ни грязи на тряпочках не было, ничего», — рассказывает специалист по клинингу Виталий Лисовских.

Водители каждый вечер в конце рабочего дня едут на автомойку, где моют салон. А дезинфекция — это дополнительная мера по борьбе с коронавирусом. Дезинфицировать будут все маршрутки — перевозчики заключили договоры с клининговыми компаниями. Санобработку будут проводить не менее двух раз в день. А вот траты на это ложатся на плечи перевозчиков, но пока обещают стоимость проезда не повышать.

«Будем надеяться, что это не затянется на большой период. Конечно, мера эта своевременная, она обоснованная. Поэтому мы вынуждены это делать», — комментирует председатель союза перевозчиков Челябинска Александр Исаев.

Контролировать это будет городское управление транспорта. Напомним, ранее мыть поручни и сиденья начали в автобусах, трамваях и троллейбусах Челябинска.