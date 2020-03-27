Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус

Он находится в столичной Коммунарке.

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26 марта певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке с повышенной температурой. Он сразу сдал анализ на коронавирус Covid-19. На данный момент результаты ещё неизвестны, об этом заявила помощника композитора.

Отметим, что по предварительным данным, состояние артиста оценивается как средней тяжести.

В это же учреждение ранее был госпитализирован и Лев Лещенко с его женой. У артиста был диагностирован коронавирус, он находился в реанимации. Но как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, состояние Лещенко улучшилось.

«Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», — заявил Михаил Мурашко.

Всего на данный момент в России зарегистрировано около 900 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах страны. 8 из них — в Челябинской области.