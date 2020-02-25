Андрею Важенину присвоили звание «Почетный гражданин Челябинской области»

Постановление о награде врачу подписал глава региона Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о присвоении Андрею Важенину звания «Почетный гражданин Челябинской области». Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства региона сегодня, 25 февраля.

«За значительные заслуги в здравоохранении, выдающийся вклад в развитие онкологической службы и ядерной медицины в Челябинской области и на основании Закона Челябинской области "О наградах Челябинской области". Постановляю присвоить почетное звание "Почетный гражданин Челябинской области" Важенину Андрею Владимировичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины"», — гласит текст постановления.

Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» получила Людмила Чернова, врач-онколог «Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины».

Кроме того, звание «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» удостоился Алексей Фортыгин, являющийся заместителем главврача по гинекологии и хирургии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр».

Заслуженным работником культуры и искусства был признан Ринат Шарафутдинов, старший преподаватель архитектуры института строительства МГТУ имени Носова.