Правительство Челябинской области ответило на самые популярные вопросы о самоизоляции

Власти объяснили, что могут и чего не должны делать южноуральцы.

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В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции. Это значит, что жители региона не могут покидать свое жилье без особой на то нужды. Причины, по которым можно выйти на улицу четко обозначены, среди них поездка на работу, покупка необходимых для жизни продуктов и медикаментов, выгул питомцев, вынос бытовых отходов, угрозы жизни и здоровью и получение экстренной медицинской помощи.

В связи с тем, что подобные меры принимаются впервые, у южноуральцев появляется множество вопросов. На самые популярные из них ответили в правительстве региона. Например, многих интересовало, можно ли выйти на улицу, чтобы привезти продукты пожилым родственникам.

«Выехать к пожилым родственникам можно только в случае необходимости оказания экстренной помощи, прямой угрозы жизни и здоровью. Во всех остальных случаях Вы можете помочь родственникам, заказав все необходимое онлайн», — отмечают в правительстве региона.

Кроме того, пожилые люди могут обратиться в Минцсоц, попросив волонтеров сходить в магазин. Узнать подробности и обратиться за помощью лица старше 65 лет могут по телефону: 8-919-304-63-00 и 8-912-806-84-96.

Многих южноуральцев интересует и срок продления карантинных мероприятий на территории региона.

«Режим обязательной самоизоляции будет действовать столько, сколько потребуется для преодоления опасности», — подчеркивают в правительстве области.

Список популярных вопросов и ответов на них опубликован на сайте Правительства Челябинской области, ознакомиться с ним можно по ссылке.