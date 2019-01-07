/ На материальную помощь пострадавшим в магнитогорской трагедии пойдут 93 миллиона рублей

Выделенную федеральным правительством сумму решили увеличить за счет региона.

Определена сумма, которая пойдет на выплаты пострадавшим в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске. Из резервного фонда правительства РФ, как сообщалось ранее, направили 65 миллионов рублей. В Челябинской области решили, что этого недостаточно, так что объем выплат увеличился до 93 миллионов. Оператором выплат назначено региональное правительство.



Первый транш был перечислен в рамках выполнения распоряжения Правительства РФ, подготовленного МЧС России. В Магнитогорск поступили 18 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Предварительно, федеральные средства распределят следующим образом:

40 миллионов 260 тысяч рублей — выплата финансовой помощи членам семей (1 миллион на каждого погибшего);

2 миллиона 400 тысяч рублей — выплата единовременного пособия всем, кто получил вред здоровью;

18 миллионов 700 тысяч рублей — выплата в связи с утратой имущества первой необходимости;

3 миллиона 780 тысяч рублей — единовременная материальная помощь гражданам, чьи условия жизнедеятельности были нарушены.

Направления, на которые пойдут дополнительные средства, выделенные по решению правительства, сейчас определяют.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек.