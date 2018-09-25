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сегодня в 08:01
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Пожилые южноуральцы получат поддержку от правительства

Пожилые южноуральцы получат поддержку от правительства

Все о правах пенсионеров расскажут во время прямой трансляции на 1obl.tv.
сегодня в 12:27
  |  Общество

Ряд региональных законов, направленных на поддержку пенсионеров, скоро изменится. Инициатива исходила от губернатора Бориса Дубровского. Благодаря поправкам женщины с 55 лет, а мужчины с 60 смогут пользоваться господдержкой. Пенсионеры-автовладельцы получат льготу по транспортному налогу, если мощность двигателя не превышает 180 лошадиных сил. Предполагается сохранить единовременную помощь на текущий ремонт, подводку газопровода, установку внутридомового газового оборудования парам пенсионеров. Условия — достижение льготного возраста одним супругом и наличие свидетельства ветерана ВОВ у другого.

Поправки необходимо принять, чтобы гарантировать уровень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Важно, чтобы жительницы нашей области при достижении 55 лет и жители Южного Урала в возрасте 60 лет получали те льготы, которые полагаются южноуральцам этих возрастов сегодня. Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и для обеспечения мер социальной поддержки у нас есть возможности. — сообщил Борис Дубровский.

Поправки останутся в силе, даже если пенсионный возраст в России увеличится.

Добавим, что пожилые люди не осведомлены о своих правах, а потому оказываются беззащитными перед экономическими, социальными, юридическими проблемами. Какие законы защищают южноуральских пенсионеров, какими правами они могут пользоваться и на какую поддержку от государства рассчитывать, расскажут во время онлайн-интервью в медиахолдинге ОТВ 26 сентября в 11:00. Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна всем на 1obl.tv.

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