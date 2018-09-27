/ Аномально высокая температура зарегистрирована в колодцах и погребах жителей Южноуральска

Странное явление спровоцировало рост опасных для человека бактерий.

Жильцы частных домов по улицам Белинского и Советской города Южноуральска заметили, что в их колодцах нагрелась вода. Ее температура достигает 40 градусов.

Когда начался поливочный сезон, мы обнаружили, что почему-то из колодца идет горячая вода и забили тревогу, начали обращаться во все инстанции. — рассказал сайту «Первый Областной» житель Южноуральска Игорь Сазонов.

Из-за нагрева воды в колодцах стали размножаться бактерии. Специалисты Роспотребнадзора нашли в воде микробы, которые делают ее непригодной не только для питья, но даже для умывания. Как оказалось, отсутствие питьевой воды — это не единственная проблема жителей. Из-за данной аномалии температура в домашних погребах также повысилась до 20−25 градусов. У людей портятся зимние заготовки. С данной проблемой будет разбираться администрация города, сейчас ведутся переговоры с гидрогеологами.

Жителей частных домов мы в этой беде не оставим, будем продолжать изучать этот вопрос. — пояснил заместитель главы Южноуральска по строительству и городскому хозяйству Сергей Клипа.

Предполагаемыми виновниками аномалии с водой в Южноуральске могут быть тепловые сети, находящаяся поблизости ГРЭС, а также коммунальная авария. Но пока точную причину нагрева воды в колодцах установить не удалось.