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/ Митинг против повышения пенсионного возраста не собрал участников в Челябинской области

Митинг против повышения пенсионного возраста не собрал участников в Челябинской области

На мероприятие пришло в несколько десятков раз меньше людей, чем планировалось.
сегодня в 14:43
  |  Общество

Партия КПРФ продолжает согласовывать с городскими администрациями митинги против изменения пенсионного законодательства. Однако еще ни одно из мероприятий не прошло успешно. На митинги приходило в несколько десятков раз меньше людей, чем заявлялось изначально. Аналогичная ситуация 22 сентября. В Магнитогорске, например, на митинг пришли всего 60 человек, хотя планировалось собрать 2 тысячи протестующих.

В Челябинске состоялся согласованный митинг с заявленной численностью до 1500 человек. Фактически участвовали 90 человек. Мероприятие прошло без происшествий и задержаний. — стало известно сайту «Первый областной».

Также митинги состоялись в Карталах, Бредах, Катав-Ивановске и Снежинске.

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Комментарии

Светлана
15:26, 22.09.2018
Кто бы знал про эти митинги! Знали бы - пришли! И второй вариант. Никто не верит, что правительство услышит митинги и подумает о людях.

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