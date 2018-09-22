/ Митинг против повышения пенсионного возраста не собрал участников в Челябинской области

На мероприятие пришло в несколько десятков раз меньше людей, чем планировалось.

Партия КПРФ продолжает согласовывать с городскими администрациями митинги против изменения пенсионного законодательства. Однако еще ни одно из мероприятий не прошло успешно. На митинги приходило в несколько десятков раз меньше людей, чем заявлялось изначально. Аналогичная ситуация 22 сентября. В Магнитогорске, например, на митинг пришли всего 60 человек, хотя планировалось собрать 2 тысячи протестующих.

В Челябинске состоялся согласованный митинг с заявленной численностью до 1500 человек. Фактически участвовали 90 человек. Мероприятие прошло без происшествий и задержаний. — стало известно сайту «Первый областной».

Также митинги состоялись в Карталах, Бредах, Катав-Ивановске и Снежинске.