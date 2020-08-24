«Бог бережёт нас»: священник-блогер о том, почему русские не будут богаты

Челябинский иерей ответил на вопрос пользователя популярной соцсети посредством видео.

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Настоятель храма целителя Пантелеимона в Челябинске иерей Владимир Панарин, известный как Поп Блогер, рассказал в социальной сети Tik Tok о том, почему русские люди никогда не будут богаты. Такой вопрос задал священнику один из его подписчиков.

«Потому что Бог бережёт нас от этого. Богатство развращает сердца. Люди, которые сами находятся в некоей нищете, они сами делятся с людьми. Так чаще бывает. А когда человек уже очень обеспеченный, он уже редко делится. Это тоже чаще всего бывает. Поэтому Господь даровал нашей стране все эти земные богатства, чтобы показать, как он нас любит, что он о нас заботится, но чтобы мы искали прежде Царство Небесное, потому что к нему приложится всё»,— ответил Владимир Панарин.

Отметим, что зарегистрировавшийся в социальных сетях священнослужитель набирает все большую популярность. Там иерей с радостью отвечает на вопросы своих подписчиков, а также иногда делится информацией о себе или храме.