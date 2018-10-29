Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.63 -0.12 74.67 -0.32
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пожелания молодежи по благоустройству Челябинска выслушал Борис Дубровский

Пожелания молодежи по благоустройству Челябинска выслушал Борис Дубровский

Все идеи можно воплотить с помощью программы «Реальные дела».
сегодня в 18:19
  |  Общество

С представителями молодежи, которые хотят менять Челябинск к лучшему, встретился губернатор Борис Дубровский. Глава региона выслушал обращения и идеи каждого. Например, между городским бором и торгово-развлекательным комплексом предлагают создать сквер для прогулок и комфортного отдыха. Там можно будет готовиться к экзаменам и даже прогуливать пары. Другой вариант — превратить часть сквера Алое поле в зону для уличных фестивалей. Все это предлагает Леонид Иванов. Он уверен, что киноэкран и трибуны вместо баскетбольной площадки понравятся всем горожанам.

Губернатор Борис Дубровский, познакомившись с идеями, сообщил: все их можно реализовать по программе «Реальные дела».

В своей работе совет по молодежной политике УрФО опирается на потенциал регионов. Челябинская область в плане работы с молодежью занимает лидерские позиции. Это касается очень многих направлений, в числе которых волонтерское и поисковое движение, научная деятельность, социальное проектирование, природоохранные проекты. Новый орган изначально создан как площадка для обсуждения проблем и задач молодежной политики. Мне импонируют ключевые принципы организации его деятельности. Приходит время реальных дел, и сейчас важно и ценно стремление молодых быть полезными для страны. В регионе мы делаем большую ставку на молодых специалистов, которые овладевают рабочими профессиями, становятся инженерами, идут на реальное производство. У Челябинской области мощный кадровый потенциал, и это является важным конкурентным преимуществом. Важно, чтобы наши региональные инициативы получали одобрение и поддержку на окружном и федеральном уровне. В этом плане рассчитываю на вашу активную позицию в рамках окружного совета. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

До конца 2018 года глава региона еще раз встретится с представителями совета по молодежной политике УрФО. Ему будут представлены доработанные проекты. Некоторые из них реально воплотить в жизнь уже в следующем году.

Общество
27 миллионами рублей поощрили самые благоустроенные города и села региона
16.10.2018
27 миллионами рублей поощрили самые благоустроенные города и села региона
Общество
Набережную возле филармонии ждет благоустройство
19.09.2018
Набережную возле филармонии ждет благоустройство
Общество
Южноуральцы сами решат, как благоустроить парки и дворы
18.09.2018
Южноуральцы сами решат, как благоустроить парки и дворы
Общество
О благоустройстве дворов в Челябинске теперь отчитываются в мобильном приложении
27.08.2018
О благоустройстве дворов в Челябинске теперь отчитываются в мобильном приложении
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Продукты питания начнут облучать в 2020 году
сегодня в 20:02
Продукты питания начнут облучать в 2020 году
Спорт
Велогонщики из Копейска успешно выступили на соревнованиях по маунтинбайку
сегодня в 19:25
Велогонщики из Копейска успешно выступили на соревнованиях по маунтинбайку
Общество
Пожелания молодежи по благоустройству Челябинска выслушал Борис Дубровский
сегодня в 18:19
Пожелания молодежи по благоустройству Челябинска выслушал Борис Дубровский
Общество
Сайт 1obl.ru появился в платформе «Яндекс.Дзен»
сегодня в 18:07
Сайт 1obl.ru появился в платформе «Яндекс.Дзен»
Происшествия
19 ножевых ранений в шею нанесла девушка хозяину квартиры
сегодня в 18:04
19 ножевых ранений в шею нанесла девушка хозяину квартиры
Общество
Представители более 30 субъектов России приедут на форум «Полемика — 2018»
сегодня в 17:54
Представители более 30 субъектов России приедут на форум «Полемика — 2018»
Происшествия
Житель Миасса избил девушку прямо под камерами видеонаблюдения
  
сегодня в 17:28
Житель Миасса избил девушку прямо под камерами видеонаблюдения
Происшествия
Автомобиль сбил собаку на шоссе и загорелся
  
сегодня в 17:05
Автомобиль сбил собаку на шоссе и загорелся
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6