/ Пожелания молодежи по благоустройству Челябинска выслушал Борис Дубровский

Все идеи можно воплотить с помощью программы «Реальные дела».

С представителями молодежи, которые хотят менять Челябинск к лучшему, встретился губернатор Борис Дубровский. Глава региона выслушал обращения и идеи каждого. Например, между городским бором и торгово-развлекательным комплексом предлагают создать сквер для прогулок и комфортного отдыха. Там можно будет готовиться к экзаменам и даже прогуливать пары. Другой вариант — превратить часть сквера Алое поле в зону для уличных фестивалей. Все это предлагает Леонид Иванов. Он уверен, что киноэкран и трибуны вместо баскетбольной площадки понравятся всем горожанам.

Губернатор Борис Дубровский, познакомившись с идеями, сообщил: все их можно реализовать по программе «Реальные дела».

В своей работе совет по молодежной политике УрФО опирается на потенциал регионов. Челябинская область в плане работы с молодежью занимает лидерские позиции. Это касается очень многих направлений, в числе которых волонтерское и поисковое движение, научная деятельность, социальное проектирование, природоохранные проекты. Новый орган изначально создан как площадка для обсуждения проблем и задач молодежной политики. Мне импонируют ключевые принципы организации его деятельности. Приходит время реальных дел, и сейчас важно и ценно стремление молодых быть полезными для страны. В регионе мы делаем большую ставку на молодых специалистов, которые овладевают рабочими профессиями, становятся инженерами, идут на реальное производство. У Челябинской области мощный кадровый потенциал, и это является важным конкурентным преимуществом. Важно, чтобы наши региональные инициативы получали одобрение и поддержку на окружном и федеральном уровне. В этом плане рассчитываю на вашу активную позицию в рамках окружного совета. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

До конца 2018 года глава региона еще раз встретится с представителями совета по молодежной политике УрФО. Ему будут представлены доработанные проекты. Некоторые из них реально воплотить в жизнь уже в следующем году.