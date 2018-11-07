/ Голосовать за благоустройство онлайн предлагают южноуральцам

В Челябинской области запустили сервис «Активный житель 74».

«Активный житель 74» — это электронный сервис, в котором жители области могут принимать участие в голосованиях, для принятия управленческих решений по проектам, которые реализуют органы местного самоуправления. В основном, вопросы будут касаться благоустройства территорий.

Саткинский муниципальный район первым подключился к сервису, и уже предложил жителям выбрать, каким кустарником будет засеяна улица Металлургов. Местные жители смогли проголосовать (выбрали, кстати, шиповник!) и посмотреть, как работает механизм голосования.

За Саткинским районом последовали и другие районы горнозаводской зоны Челябинской области, а также Магнитогорск. Жители Миасса уже проголосовали за то, что необходимо установить фонтан, а также выбрали его форму. Скоро фонтан установят в сквере в Машгородке.

Мы видим, что есть интерес к проекту, люди высказывают свое мнение, и очень важно, что власти на местах реагируют. Жизнь не стоит на месте, появляются новые каналы взаимодействия между властью и гражданским обществом. Электронные голосования, на мой взгляд, отражают веяния нашего времени, когда всем хочется поучаствовать в принятии решений и быть услышанным. — рассказывает о новом сервисе губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Для того, чтобы отдать свой голос за то или иное решение, необходимо только зарегистрироваться на региональном портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi74.ru.

Сейчас южноуральцы могут проголосовать за елку на крытом ледовом катке в селе Уйское, новогодние городки в Усть-Катаве, а также выбрать, какую межквартальную лестницу нужно отремонтировать в первую очередь в Златоусте. Это далеко не все важные вопросы, которые можно решить на сайте «Активный житель 74».

А тем, кто активно использует смартфоны, можно будет скачать приложение с тем же названием в магазинах Google Play или Appstore.