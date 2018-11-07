/ Голосовать за благоустройство онлайн предлагают южноуральцам

«Активный житель 74» — это электронный сервис, в котором жители области могут принимать участие в голосованиях, для принятия управленческих решений по проектам, которые реализуют органы местного самоуправления. В основном, вопросы будут касаться благоустройства территорий.
Саткинский муниципальный район первым подключился к сервису, и уже предложил жителям выбрать, каким кустарником будет засеяна улица Металлургов. Местные жители смогли проголосовать (выбрали, кстати, шиповник!) и посмотреть, как работает механизм голосования.
За Саткинским районом последовали и другие районы горнозаводской зоны Челябинской области, а также Магнитогорск. Жители Миасса уже проголосовали за то, что необходимо установить фонтан, а также выбрали его форму. Скоро фонтан установят в сквере в Машгородке.
Мы видим, что есть интерес к проекту, люди высказывают свое мнение, и очень важно, что власти на местах реагируют. Жизнь не стоит на месте, появляются новые каналы взаимодействия между властью и гражданским обществом. Электронные голосования, на мой взгляд, отражают веяния нашего времени, когда всем хочется поучаствовать в принятии решений и быть услышанным. — рассказывает о новом сервисе губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Для того, чтобы отдать свой голос за то или иное решение, необходимо только зарегистрироваться на региональном портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi74.ru.
Сейчас южноуральцы могут проголосовать за елку на крытом ледовом катке в селе Уйское, новогодние городки в Усть-Катаве, а также выбрать, какую межквартальную лестницу нужно отремонтировать в первую очередь в Златоусте. Это далеко не все важные вопросы, которые можно решить на сайте «Активный житель 74».
А тем, кто активно использует смартфоны, можно будет скачать приложение с тем же названием в магазинах Google Play или Appstore.
Нотки, орки, sms матери,
Сплетни, новости, видео, криминал,
Новый наш мир, наши новые времена.
People требует, people хавает,
Нынче что новое, завтра то старое,
Пульт на колени, скачай обновления,
Новое время, мы новые...
Но это же мы все
Жизнь записали на цифре,
Глядят электронные лица
В Нью-Йорке и Ницце,
И времени нет мыслить, всё надо успеть,
И не видно выхода из лабиринта,
Вместо людей единицы, нули —
Умножай и дели, складывай, вычитай,
Life is digital.
Сплетни, сводни, слухи и домыслы,
Где мы, зачем мы, что мы и кто мы есть,
Вести, гости, подруги, товарищи —
Лишь закладки, забитые в клавиши.
Цифры, символы, байты и пиксели,
Мы никогда так не были зависимы.
Вот они мы виртуальные,
Где же тогда мы реальные, мы?!
Ведь это же мы все
Жизнь записали на цифре,
Глядят электронные лица
В кого бы влюбиться,
Нет времени мыслить, всё надо успеть,
И не видно выхода из лабиринта,
Вместо людей единицы, нули —
Умножай и дели, складывай, вычитай,
Life is digital.
А ведь, правда, эти цифры одержали над нами победу,
Казалось бы так мало надо, чтобы понять это.
Кто мы без этих страниц и сим-карт в айфонах,
Полчаса на панике и в мегаполисе утонем.
Где id важнее iq, рейтинг, что важнее правды?
Слухи рождают шоу, а это то, что надо.
Когда сжигаешь жизнь перед экраном или в мониторе,
Сжираешь всё, чем кормят каждый день, как на повторе.
Важно помнить в этих лабиринтах люди, а не машины,
Запутавшись в сетях, свободы себя лишили мы,
Отправляемся на встречу переменам,
Перемотав на начало, кто-то должен быть первым!
Это же мы все
Жизнь записали на цифре,
Глядят электронные лица
В кого бы влюбиться,
Нет времени мыслить, всё надо успеть,
И не видно выхода из лабиринта,
Вместо людей...
Мы все
Жизнь записали на цифре,
Глядят электронные лица
В кого бы влюбиться,
Нет времени мыслить, всё надо успеть,
И не видно выхода из лабиринта,
Вместо людей единицы, нули —
Умножай и дели, складывай, вычитай,