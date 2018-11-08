/ Объекты для благоустройства и ремонта выберут южноуральцы

В Челябинске пройдут дискуссионные площадки по выбору объектов в рамках проекта губернатора «Реальные дела».

В ноябре жители Челябинска смогут поучаствовать в дискуссионных площадках о благоустройстве города, которые проведут в рамках проекта «Реальные дела» губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. До конца ноября муниципальные власти должны составить список объектов, которые будут ремонтировать в следующем году.

Проект «Реальные дела» при поддержке Бориса Дубровского был запущен в 2015 году для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. Из бюджета области за три года было выделено более 2 миллиардов рублей. Благодаря этому было реализовано более 5000 проектов по благоустройству дворов, ремонту дорог, строительству котельных, газификации, реконструкции социальных учреждений.

Проект «Реальные дела» на практике показал свою эффективность, поэтому будет продолжен, чтобы и дальше помогать в решении наболевших проблем региона. Мы должны создать максимально комфортные условия жизни для людей. Сейчас необходимо посоветоваться с жителями территорий, выбрать приоритетные объекты и составить перечень «реальных дел» на 2019 год, а также в перспективе на ближайшие три года. — прокомментировал Борис Дубровский.

В 2018 году на «Реальные дела» было заложено более 500 миллионов рублей, которые послужили для поддержки наиболее значимых для жителей области проектов. В следующем году, по предложению губернатора, финансирование планируют увеличить.