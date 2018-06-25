Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.24 +63.24 73.72 +73.72
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральские экспортеры надеются на субсидии и лояльность

Южноуральские экспортеры надеются на субсидии и лояльность

Предприниматели подготовили ряд бизнес-инициатив для повышения продаж за рубеж.
сегодня в 10:32
  |  Общество

Представители южноуральского бизнеса, поставляющие товары за рубеж, обсудили меры поддержки на круглом столе в региональной торгово-промышленной палате. Задача встречи сформулирована как стремление обозначить позицию бизнеса для упрощения работы на иностранных рынках. Рекомендации переданы в вышестоящие органы.

Среди предлагаемых мер поддержки: предоставление гарантий для ускоренного возмещения НДС экспортерам из числа субъектов МСП, экспортных субсидий на транспортировку приоритетных групп несырьевых товаров, упрощение процедуры возмещения НДС для компаний, осуществляющих несырьевой экспорт, упрощение процедуры таможенного оформления отправки товаров за рубеж с целью стимулирования развития российской интернет-торговли, увеличение срока исполнения требования об уплате таможенных платежей таможенными представителями. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, отмечена необходимость совершенствования законодательства о валютном регулировании, системы страхования ответственности грузоперевозчиков.

Общество
Обратись в Центр поддержки экспорта и начни экспортировать прямо сейчас
21.03.2018
Обратись в Центр поддержки экспорта и начни экспортировать прямо сейчас
Общество
На конференции «Стираем границы для экспорта» научат продавать товары на азиатских рынках
13.11.2017
На конференции «Стираем границы для экспорта» научат продавать товары на азиатских рынках
Общество
Лучшего экспортера региона назовут на конференции по внешнеэкономической деятельности
25.10.2017
Лучшего экспортера региона назовут на конференции по внешнеэкономической деятельности
Общество
Малый и средний бизнес зовут побороться за звание лучшего экспортера в регионе
11.10.2017
Малый и средний бизнес зовут побороться за звание лучшего экспортера в регионе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Культура
Австрийцы накормили гостей Бажовского фестиваля
  
сегодня в 15:54
Австрийцы накормили гостей Бажовского фестиваля
Происшествия
Школьница скончалась от отравления алкоголем в Магнитогорске
сегодня в 15:27
Школьница скончалась от отравления алкоголем в Магнитогорске
Происшествия
Убийцу 16-летнего пешехода отправили в колонию поселения
сегодня в 15:25
Убийцу 16-летнего пешехода отправили в колонию поселения
Общество
Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды
сегодня в 15:22
Южноуральские аграрии претендуют на компенсацию за выращенные ягоды и плоды
Общество
Жители пяти квартир остались без крыши над головой после взрыва газа на ЧМЗ
сегодня в 14:36
Жители пяти квартир остались без крыши над головой после взрыва газа на ЧМЗ
Происшествия
15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру
сегодня в 14:03
15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру
Общество
По делу об издевательствах златоустовской учительницы начались прения сторон
сегодня в 13:58
По делу об издевательствах златоустовской учительницы начались прения сторон
Общество
Педофилу из Миасса предъявлено обвинение в изнасиловании девочки
сегодня в 13:52
Педофилу из Миасса предъявлено обвинение в изнасиловании девочки
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6