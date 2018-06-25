/ Южноуральские экспортеры надеются на субсидии и лояльность

Предприниматели подготовили ряд бизнес-инициатив для повышения продаж за рубеж.

Представители южноуральского бизнеса, поставляющие товары за рубеж, обсудили меры поддержки на круглом столе в региональной торгово-промышленной палате. Задача встречи сформулирована как стремление обозначить позицию бизнеса для упрощения работы на иностранных рынках. Рекомендации переданы в вышестоящие органы.

Среди предлагаемых мер поддержки: предоставление гарантий для ускоренного возмещения НДС экспортерам из числа субъектов МСП, экспортных субсидий на транспортировку приоритетных групп несырьевых товаров, упрощение процедуры возмещения НДС для компаний, осуществляющих несырьевой экспорт, упрощение процедуры таможенного оформления отправки товаров за рубеж с целью стимулирования развития российской интернет-торговли, увеличение срока исполнения требования об уплате таможенных платежей таможенными представителями. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, отмечена необходимость совершенствования законодательства о валютном регулировании, системы страхования ответственности грузоперевозчиков.