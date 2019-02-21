/ Отмену субсидий для иностранных перевозчиков поддержал Минтранс

По мнению экспертов, мера увеличит объем перевозок, но повысит их стоимость.

Минтранс поддержал обращение российских перевозчиков об отмене льгот для иностранных компаний, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. Речь идет о возмещении государством грузоотправителям до 80% расходов на логистику и транспортировку экспортируемой машиностроительной продукции. В случае принятия инициативы право на получение субсидий получат лишь те, кто сотрудничают с компаниями из России.

По словам экспертов, подобная мера позволит увеличить объем перевозок, однако и повысит их стоимость. Также следует, и ожидать ответных мер от иностранных государств. В целом идея соответствует курсу государства на увеличение российского экспорта.

Однако размер компенсации должен быть индивидуальным и учитывать вид доставляемой продукции и дальность перевозки. Отметим, что в прошлом году объемы международных автомобильных перевозок достигли 32.6 миллионов тонн. Более половины из них выполнялись зарубежными компаниями.