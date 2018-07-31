/ Челябинскую область признали одним из лидеров по экспорту в страны Азии

Регион наращивает поставки.

Челябинская область оказалась в тройке лучших регионов-экспортеров, работающих со странами Азии. Южный Урал поставляет в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран несырьевые товары: транспортные средства, текстиль, обувь, продукты питания, продукцию металлургии и другие.

Мы являемся самым крупным регионом в стране по общему экспорту в Узбекистан, опережая Москву и Московскую область, вторым крупнейшим регионом-экспортером страны после Москвы в Иран, опережая приграничную Астраханскую область. Это хорошо. В текущем году сохраняются позитивные тенденции. — прокомментировал высокие показатели губернатор Борис Дубровский.

Действительно, Челябинская область находится на первом месте по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан, на втором месте по экспорту в Казахстан и в Киргизию. Общий товарооборот с азиатскими странами в 2017 году составил больше 2 миллиардов долларов. В текущем году Южный Урал продолжает наращивать экспортные поставки.