/ Увельские хлопья и каши-минутки будут продавать в Китае

Инвестиции в дополнительное производство и экспорт поддержал губернатор.

Расширение производства ООО «Ресурс», выпускающего товары под брендом «Увелка», планируется в Челябинской области. В Увельском районе хотят построить производственно-логистический комплекс. На первом этапе строительства нужно 3,4 миллиарда рублей инвестиций. Зато сразу появятся 80 новых рабочих мест и дополнительные элеваторные мощности. Инвестпроект представили губернатору Борису Дубровскому. Он поддержал его развитие.

Стратегия компании предусматривает активную экспансию на зарубежные рынки, прежде всего — экспорт готовой продукции в Китай. При реализации проекта налоговые эффекты за 2019−2025 годы могут превысить 4 миллиарда рублей. — сообщили в пресс-службе губернатора.

Другой инвестпроект, с которым сегодня познакомился Борис Дубровский, — выпуск коллаборативных мобильных и медицинских робототехнических комплексов. Реализует их компания «Андроидная техника», расположенная в Магнитогорске. Им нужны инвестиции в размере 760 миллионов рублей. Это гарантирует 150 рабочих мест.