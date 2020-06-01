После ослабления самоизоляции россияне стали чаще покупать офисную одежду

Жители страны готовятся выходить на работу, считают аналитики.

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Жители России стали готовиться к выходу на работу. К такому выводу пришли аналитики онлайн-ритейлера Wildberries в рамках своего исследования. В компании отметили рост числа покупок офисной и рабочей одежды после ослабления режима самоизоляции.



Так, с 18 по 27 мая продажи блузок выросли на 88% по сравнению с апрелем. Юбки стали покапаться на 85% чаще, рубашки — на 83%, жакетов — на 69%, пиджаков — на 64%, костюмов — на 50%, брюк — на 32%. Продажи платьев выросли на 96%, а туфель — на 54%. Кроме того, вырос интерес и к деловым аксессуарам.

«Продажи ремней на Wildberries увеличились на 65%, папок-сумок — на 61%, портфелей — на 60%, галстуков — на 26%. К трудовым будням активно готовятся и представители рабочих специальностей. За 10 дней, с 18 по 27 мая, продажи рабочих халатов выросли на 139%, рабочих комбинезонов — на 113%, рабочих фартуков — на 67%, рабочих костюмов — на 52%»,— отметили в пресс-службе компании.

Всего в мае россияне приобрели на Wildberries около 1,6 млн пар кроссовок и кед, а также 850 тысяч пар брюк и 500 тысяч пар джинс. Кроме того, было куплено около 420 тысяч костюмов, более 260 тысяч пар туфель, почти 200 тысяч юбок и свыше 170 тысяч рубашек.